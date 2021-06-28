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Ломаченко на п'ятій точці після танцю з великим хлопцем

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
28 червня, 09:24
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Українському боксеру Василю Ломаченку показали, що його чекає в разі виходу в ринг проти ірландської зірки змішаних єдиноборств Конора Макгрегора
Колаж - Ломаченко проти Макгрегора
Колаж - Ломаченко проти Макгрегора / Фото: Twitter

Василь Ломаченко подякував уболівальникам за підтримку в бою з японцем Масайосі Накатані, якого він нокаутував напередодні в Лас-Вегасі.

"Величезне спасибі моїм фанам по всьому світу", – написав у себе в Twitter Ломаченко

На цей твіт Василя цікаво відреагував користувач UFCStats, звернувшись до українця: "Коли будеш готовий танцювати з великими хлопцями, ти знаєш, кого покликати".

При цьому був опублікований колаж з Василем Ломаченком на підлозі рингу – на п'яту точку його посадив ексчемпіон світу у змішаних єдиноборствах Конор Макгрегор.

Нагадаємо, у зірки поєдинків у "клітці" Макгрегора є досвід боксерських боїв – в 2017-му ірландець програв технічним нокаутом Флойду Мейвезеру.

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При цьому Конор схвально відгукується про Ломаченка: "Український бокс просто феноменальний. Чудово знаю Василя. Йому треба спробувати сили в ММА. Йому все вдасться".

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