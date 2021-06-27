Ломаченко – Накатани: обзор боя и видео нокаута

Василий Ломаченко победил Масаеси Накатани техническим нокаутом в девятом раунде. Украинец доминировал на ринге на протяжении всего боя и лишь благодаря рефери японец избежал глубокого нокаута.
Впрочем, бой начался для Ломаченко неприятностью. Уже в первом раунде боксеры столкнулись головами и у Васи открылось кровотечение на лбу. Был риск, что бой остановят, но катмену в перерыве удалось справиться с рассечением.
В пятом раунде Ломаченко впервые отправил Накатани в нокдаун и едва не повторил это в шестом, но тогда японец выстоял. Впрочем, в девятом раунде у него шансов уже не было – Масаеси едва стоял на ногах, поэтому рефери вынужден был вмешаться и остановить бой.
После боя Ломаченко заявил, что доволен победой и потребовал реванш с Тефомио Лопесом. Украинец уверен, что повторную встречу с американцем можно организовать уже зимой.