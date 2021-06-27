Реванш Ломаченко и Лопеса пройдет в декабре в Нью-Йорке: стороны договорились на камеру

Отец американского боксера и менеджер украинца Эгис Климас пожали друг другу руки. В случае победы над Камбососом Теофимо даст Васе реванш

Теофимо Лопес - Василий Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Минувшей ночью Василий Ломаченко легко победил Масаеси Накатани в Лас-Вегасе. Судья остановил избиение в ринге в девятом раунде. Украинский боксер снова высказал желание встретиться на ринге со своим обидчиком Теофимо Лопесом.

Сначала появилась информация, что Лопес-старший пообещал реванш Ломаченко – отец боксера дал комментарий журналисту. Затем Василий подтвердил, что и его промоутер Боб Арум, и менеджер Эгис Климас договорились о повторной дуэли. Ожидается она в декабре в Нью-Йорке.

Об этом Лома рассказал YouTube-каналу SNOWQUEENLA, оценив и свой бой:

"Накатани – высокий парень, с длинными руками. Японцы всегда отличаются стойкостью и характером. У меня не было задачи обязательно выиграть в первых раундах, вырубить его с первого удара. Задача была пройти дистанцию, сделать свою работу, показывать свой класс и умения. О будущем нечего и думать. Эгис Климас на камеру разговаривал с Лопесом старшим, рядом стоял Боб Арум. Они пожали руки и договорились, что будет реванш. Им надо провести поединок сейчас с Камбососом, и после этого, скорее всего, в декабре, – "Мэдисон-свер-гарден", реванш".

Напомним, судьи забрали у Ломаченко два раунда в бою с Накатани.