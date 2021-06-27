Ломаченко поздравил даже его главный хейтер. А вот фанам Васи влетело!

Топ-ненавистник Васи Иван Редкач отдал должное своему недругу после победы над Накатани, но при этом раскритиковал болельщиков за желание съесть бесплатный сыр

Василий Ломаченко и Иван Редкач / Фото: Instagram

После победы нокаутом над японцем Масаеси Накатани, добытой в Лас-Вегасе, Василий Ломаченко удостоился лестных слов даже от своего главного хейтера Ивана Редкача.

"С возвращением, Василий Ломаченко. Мои поздравления", – написал у себя в Facebook скандальный боксер Иван Редкач, опубликовав свое совместное фото с Ломой еще с юношеских соревнований

Интересно, что перед боем Ломаченко – Накатани Редкач осудил желающих бесплатно посмотреть поединок. "Много кто пишет в личку, где посмотреть бесплатно бои Васи. Ответ вам – бесплатно только сыр в мышеловке, научитесь платить деньги за шоу! Вы же так любите своего героя, но платить за его шоу не хотите!"

Ломаченко нокаутировал Накатани в девятом раунде / Фото: Getty Images

Напомним, что Редкач запомнился своими выходками за пределами ринга. Украинец, проживающий в США, регулярно подкалывает Василия Ломаченко за его пророссийские взгляды. Некоторое время назад боксеры даже чуть не подрались в американской церкви.

А перед октябрьским боем Ломаченко – Лопес Редкач поставил 25 тысяч долларов на американца и выиграл чистыми 48 тысяч.

Отметим, что реванш Ломаченко – Лопес может состояться уже в декабре.