Он аномален! Внук Мухаммеда Али восхищается Ломаченко

Нико Али Уолш прокомментировал победу Василия Ломаченко над Накатани и назвал украинца лучшим вне зависимости от весовых категорий

Нико понравилась победа Ломаченко

Василий Ломаченко в ярком бою нокаутировал Масаеси Накатани. Этот успех украинского боксера отметил внук легендарного боксера Мохаммеда Али.

"Мне нравится Ломаченко. Он аномален. Его выступление не было сюрпризом. Он показал то, что и должен был показать. Он один из лучших боксеров вне зависимости от весовых категорий. Когда он дерется, то показывает шоу", – заявил Нико Али Уолш.

Кстати, мы недавно сообщали, что Нико Али дебютирует на профи-ринге 14 августа.

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Кстати, после поединка Василий Ломаченко потребовал реванша у Теофимо Лопеса. "Все хотят видеть реванш с Лопесом. Так давайте его организуем! Возможно, в декабре или начале следующего года. Я жду. Это то, что мы хотим, что хотят фанаты бокса", – заявил Ломаченко.