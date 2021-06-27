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Він аномальний! Онук Мухаммеда Алі захоплюється Ломаченком

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
27 червня, 18:41
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Ніко Алі Уолш прокоментував перемогу Василя Ломаченка над Накатані і назвав українця кращим незалежно від вагових категорій
Ніко сподобалася перемога Ломаченка
Ніко сподобалася перемога Ломаченка

Василь Ломаченко в яскравому бою нокаутував Масаесі Накатані. Цей успіх українського боксера відзначив онук легендарного боксера Мохаммеда Алі.

"Мені подобається Ломаченко. Він аномальний. Його виступ не був сюрпризом. Він показав те, що і повинен був показати. Він один з кращих боксерів незалежно від вагових категорій. Коли він б'ється, то показує шоу", – заявив Ніко Алі Уолш.

До речі, ми недавно повідомляли, що Ніко Алі дебютує на профі-рингу 14 серпня.

Дивіться також: Ломаченко – Накатані: огляд бою і відео нокауту

До речі, після поєдинку Василь Ломаченко зажадав реваншу у Теофімо Лопеса. "Всі хочуть бачити реванш з Лопесом. Так давайте його організуємо! Можливо, в грудні або початку наступного року. Я чекаю. Це те, що ми хочемо, що хочуть фанати боксу", – заявив Ломаченко.

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