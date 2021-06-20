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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Промоутер Ломаченко организует бой для внука Мухаммеда Али

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
20 июня, 23:48
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Свой дебютный поединок на профессиональном ринге Нико Али Уолш проведет 14 августа, его организует Боб Арум, который работал с дедом боксера
Нико Уолш хочет знаменитым, как дед
Нико Уолш хочет знаменитым, как дед

14 августа состоится боксерский вечер, где много внимания будет к андеркарду. Дебютирует внук Мухаммеда Али. Компания Top Rank проведет бой Нико Али Уолша перед главным поединком вечера Эндрю Молони – Джошуа Франко.

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Интересно, что первый бой в промоутерской карьере глава Top Rank Боб Арум организовывал для Мухаммеда Али в 1966 году.

"Я точно знаю, что мой дед не хотел бы, чтобы я был с каким-либо другим промоутером, кроме Боба Арума. Вы видели, как Дон Кинг обращался с моим дедушкой и Майком Тайсоном. Многим людям нельзя доверять в боксе, а Боб Арум – один из тех людей, которых уважают не только в бокс, но и в бизнесе в целом. Я всегда хотел быть частью Top Rank. Это самое грандиозное благословение, которое я могу себе представить. Так что да, это просто невероятно", – цитирует Уолша ESPN.

Напомним, что Боб Арум также является промоутером Василий Ломаченко. Уже в эту субботу наш боксер проведет бой против Масаеси Накатани.

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4
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3
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0
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#
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2
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#
Команда
И
Г
О
1
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2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
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