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Росія --
Данія --
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Фінляндія --
Бельгія --
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Хорватія --
Шотландія --
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Чехія --
Англія --
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Польща --
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Промоутер Ломаченка організовує бій для онука Мухаммеда Алі

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
20 червня, 23:48
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Свій дебютний поєдинок на професійному рингу Ніко Алі Уолш проведе 14 серпня, його організовує Боб Арум, який працював з дідом боксера
Ніко Уолш хоче стати відомим, як дід
Ніко Уолш хоче стати відомим, як дід

14 серпня відбудеться боксерський вечір, де багато уваги буде до андеркарда. Дебютує онук Мухаммеда Алі. Компанія Top Rank проведе бій Ніко Алі Уолша перед головним поєдинком вечора Ендрю Молоні – Джошуа Франко.

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Цікаво, що перший бій в промоутерській кар'єрі глава Top Rank Боб Арум організовував для Мухаммеда Алі в 1966 році.

"Я точно знаю, що мій дід не хотів би, щоб я був з будь-яким іншим промоутером, крім Боба Арума. Ви бачили, як Дон Кінг поводився з моїм дідусем і Майком Тайсоном. Багатьом людям не можна довіряти в боксі, а Боб Арум – один з тих людей, яких поважають не тільки в боксі, але і в бізнесі в цілому. Я завжди хотів бути частиною Top Rank. Це найграндіозніше благословення, яке я можу собі уявити. Так що це просто неймовірно" , – цитує Уолша ESPN.

Нагадаємо, що Боб Арум також є промоутером Василя Ломаченка. Уже в цю суботу наш боксер проведе бій проти Масаесі Накатані.

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B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
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