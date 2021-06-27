Хабиб Нурмагомедов похвалил Ломаченко за победу над японцем

Знаменитый боец смешанных единоборств из Дагестана уверен, что украинец легко выиграл у Масаеси Накатани за счет своего высокого класса

Ломаченко vs Накатани / Фото: Getty Images

Довольно легкая победа Василия Ломаченко над Масаеси Накатани вернула его в число элитных боксеров планеты. Теперь ожидается, что реванш Ломаченко и Лопеса пройдет в декабре в Нью-Йорке. Василий собирается поквитаться с дерзким американцем за поражение в прошлом году.

Одним из популярных спортсменов, кто оценил успех украинца, оказался российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов. Непобежденный чемпион смотрел поединок в Лас-Вегасе в компании коллег. На своей страничке в Instagram дагестанец опубликовал видео просмотра с подписью "На классе".

Также Хабиб поймал момент, как Василий завершил бой, уронив Масаеси.

Недавно мы писали, что Василия Ломаченко переманивают в UFC. Бывший чемпион мира по боксу получил подарки и предложения.

Тем временем Хабиб нынче помогает устраивать поединки в единоборствах своим землякам.

Смотрите, как Теофимо Лопес-старший и менеджер украинца Эгис Климас договаривались о бое. Видео опубликовал наш неординарный боксер Иван Редкач.