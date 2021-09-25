Кулаки Усика и Джошуа готовы: видео тейпирования перед боем

Смотрите, как проходили последние приготовления Александра Усика и Энтони Джошуа перед поединком на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне

Усик перед боем с Джошуа / Фото: matchroomboxing

Считанные минуты остаются до боя Александра Усика против Энтони Джошуа. Онлайн-трансляция Усик – Джошуа доступна на нашем сайте.

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Напомним, Александр Усик провел на профессиональном ринге 18 поединков и все выиграл. 13 раз он побеждал нокаутом.

Усик – Джошуа / Фото: Reuters

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На счету Джошуа 24 победы в профи, 22 из них – нокаутом. А еще у Энтони есть одно поражение – тоже нокаутом. Так что британец не является неприступной крепостью. Смотрите, как ранее Джошуа ставили на колени.

Энтони Джошуа vs Александр Усик / Фото: Reuters

Что касается котировок букмекеров, то аналитики 1xbet видят фаворитом британца: коэффициент на победу Джошуа – 1.584, на победу Усика – 2.976, на ничью – 20. Самый вероятный исход – победа техническим нокаутом (2.2).