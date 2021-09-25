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У Джошуа уже хрустит челюсть: видео прибытия Энтони на бой с Усиком

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
25 сентября, 22:35
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Смотрите, как Энтони Джошуа приехал на стадион "Тоттенхэм" в Лондоне, где вот-вот начнется его поединок против Александра Усика
Джошуа перед боем с Усиком
Джошуа перед боем с Усиком / Фото: matchroomboxing

Считанные минуты остаются до начала боя года. Онлайн Усик – Джошуа уже доступен на нашем сайте.

Усик – Джошуа: где смотреть бой

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Чемпион мира в супертяжах Энтони Джошуа прибыл на поединок в черном, как и его свита. При этом у британца было сразу две емкости с водой: одна поменьше, а другая – весьма внушительных размеров.

Зайдя в раздевалку, Джошуа похрустел своей челюстью, основательно размяв ее перед грядущими попаданиями от Усика.

Кроме того, Джошуа провел бой с тенью, похваставшись своими убийственными апперкотами.

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Напомним, на счету Джошуа 24 победы в профи, 22 из них – нокаутом. А еще у Энтони есть одно поражение – тоже нокаутом. Так что британец не является неприступной крепостью. Смотрите, как ранее Джошуа ставили на колени.

Энтони Джошуа vs Александр Усик
Энтони Джошуа vs Александр Усик / Фото: Reuters

Что касается котировок букмекеров, то аналитики 1xbet видят фаворитом британца: коэффициент на победу Джошуа – 1.584, на победу Усика – 2.976, на ничью – 20. Самый вероятный исход – победа техническим нокаутом (2.2).

Стрим боя Усик – Джошуа. Смотрим поединок вместе

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