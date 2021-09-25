У Джошуа вже хрумтить щелепа: відео прибуття Ентоні на бій з Усиком

Дивіться, як Ентоні Джошуа приїхав на стадіон "Тоттенгем" у Лондоні, де ось-ось почнеться його поєдинок проти Олександра Усика

Джошуа перед боєм з Усиком / Фото: matchroomboxing

Лічені хвилини залишаються до початку бою року. Онлайн Усик – Джошуа вже доступний на нашому сайті.

Усик – Джошуа: де дивитися бій

Реклама

Чемпіон світу в супертяжах Ентоні Джошуа прибув на поєдинок в чорному, як і його свита. При цьому у британця було відразу дві ємності з водою: одна менша, а інша – досить значних розмірів.

Зайшовши до роздягальні, Джошуа грунтовно розім'яв свою щелепу перед прийдешніми влученнями від Усика.

Крім того, Джошуа провів бій з тінню, похвалившись своїми убивчими аперкотами.

Реклама

Реклама

Нагадаємо, на рахунку Джошуа 24 перемоги в профі, 22 з них – нокаутом. А ще у Ентоні є одна поразка – теж нокаутом. Тож британець не є неприступною фортецею. Дивіться, як раніше Джошуа ставили на коліна.

Ентоні Джошуа vs Олександр Усик / Фото: Reuters

Що стосується котирувань букмекерів, то аналітики 1xbet бачать фаворитом британця: коефіцієнт на перемогу Джошуа – 1.584, на перемогу Усика – 2.976, на нічию – 20. Найімовірніший результат – перемога технічним нокаутом (2.2).

Стрім бою Усик – Джошуа. Дивимося поєдинок разом