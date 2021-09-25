Теперь точно будет победа! Усик украсил раздевалку украинским флагом

Украинский боксер Александр Усик вскоре выйдет на поединок против британца Энтони Джошуа. На кону поединка будут четыре пояса чемпиона мира в супертяжелом весе

Александр Усик вывесил флаг в раздевалке

Усик тщательно настраивался на битву в раздевалке. Главный ритуал боксера был связан с украинским флагом. Онлайн Усик – Джошуа есть на нашем сайте.

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Еще до того, как катмен начал готовить боксера к выходу на ринг, Усик лично украсил собственную раздевалку украинским флагом. Огромный стяг боксер приклеил на пластырь прямо на стену своей раздевалки на стадионе "Тоттенхэм".

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Ранее мы писали, что Усика в Лондоне поддерживают знаменитые украинцы – от Владимира Кличко до Андрея Шевченко. Прилетела даже олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева.