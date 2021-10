"I’m жду, I’m very жду": Пятов подколол Усика в соцсетях

Голкипер Шахтера и сборной Украины перефразировал знаменитые слова новоиспеченного чемпиона мира в супертяжелом весе

Усик и Пятов / Фото: Reuters

Александр Усик, три недели назад сенсационно одолевший Энтони Джошуа, проанонсировал документальный фильм о себе самом.

Он называется "I’m Feel, I'm very feel" – и выйдет в следующем году.

"Скоро на экранах. "I’m Feel, I'm Very Feel", – написал в Instagram Усик, опубликовав несколько фото из закулисья съемок фильма.

На этот пост боксера с юмором отреагировал вратарь Шахтера Андрей Пятов.

"I’m жду, I’m very жду", – написал Пятов.

Андрей Пятов / Фото: Instagram

Напомним, фразу, ставшую знаменитой, Усик впервые произнес четыре года назад. На вопрос журналиста перед боем с Марко Хуком "How do you feel?" ("Как себя чувствуете?"), украинский боксер ответил, с точки зрения грамматики, некорректно, но очень колоритно: "I'm feel. I'm very feel!"