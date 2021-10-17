"I’m жду, I’m very жду": Пятов подколол Усика в соцсетях

Александр Усик, три недели назад сенсационно одолевший Энтони Джошуа, проанонсировал документальный фильм о себе самом.
Он называется "I’m Feel, I'm very feel" – и выйдет в следующем году.
"Скоро на экранах. "I’m Feel, I'm Very Feel", – написал в Instagram Усик, опубликовав несколько фото из закулисья съемок фильма.
На этот пост боксера с юмором отреагировал вратарь Шахтера Андрей Пятов.
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"I’m жду, I’m very жду", – написал Пятов.
Напомним, фразу, ставшую знаменитой, Усик впервые произнес четыре года назад. На вопрос журналиста перед боем с Марко Хуком "How do you feel?" ("Как себя чувствуете?"), украинский боксер ответил, с точки зрения грамматики, некорректно, но очень колоритно: "I'm feel. I'm very feel!"
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