Бандера против Усика: украинец получил соперника на 2028 год

О желании подраться с украинским боксером Александром Усиком через семь лет заявил непобедимый американец Дэвид Бенавидес

Усик и Бенавидес / Фото: Reuters, Instagram

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Энтони Дэвид Бенавидес заявил, что хотел бы сразиться с действующим обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком, когда поднимется в супертяжелый вес.

"Я бы хотел подраться с Усиком. Возможно, это произойдет в будущем, через 6-7 лет. Если я поднимусь в супертяжелый вес, то все супертяжи будут моей целью. Посмотрим", – заявил Бенавидес каналу ESNEWS.

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Отметим, что американцу Бенавидесу по прозвищу El Bandera Roja (Красный флаг) – 24 года. На профессиональном ринге он провел 24 поединка – и все выиграл, 21 победу добыв нокаутом.

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Только вот дождется ли Бенавидес встречи с Усиком, большой вопрос.

Сейчас Александру – 34 года. Через семь лет будет 41. При этом ранее Усик говорил: "Мне нужно стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Как только я завоюю титулы, я скажу всем спасибо и завершу карьеру".

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Абсолютным чемпионом мира Усик может стать уже осенью 2022 года, если сперва победит в реванше Энтони Джошуа, а затем сумеет справиться с Тайсоном Фьюри.