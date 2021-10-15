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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Усика победить можно. Бывший соперник раскрыл секрет украинца

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
15 октября, 17:28
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Тони Беллью, который проиграл Александру Усику чемпионский бой, считает украинца самым техничным боксером в мире и знает, за счет чего его можно победить
Усик vs Беллью. Победа нокаутом
Усик vs Беллью. Победа нокаутом / Фото: Getty Images

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью уверен, что никто не сможет перебоксировать Александра Усика. Хотя с ним готов не согласиться Джефф Мейвезер.

Беллью назвал единственную причину, по которой может проиграть украинец.

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"Все думали, что Энтони Джошуа окажется слишком большим для Усика, но я всем говорил, что любой, кто решит устроить с этим парнем боксерский поединок, проиграет ему. Усик – лучший прирожденный боксер в мире, он далеко впереди всех бойцов, которые выступают выше полутяжелого веса.

В плане чистого бокса мало кто может сравниться с Усиком. Единственная причина, по которой этот парень может проиграть – это габариты и мощь. Победить его могут только габариты", – цитирует Тони Беллью fightnews.info.

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Напомним, что три года назад Александр Усик защищал звание абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе и нокаутировал Тони Беллью в восьмом раунде.

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Ожидается, что после победы над Уайлдером Фьюри проведет защиту пояса WBC в поединке с победителем боя Уайт – Валлин (они подерутся 30 октября), а затем встретится за звание абсолютного чемпиона мира с лучшим в реванше Усик – Джошуа.

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