16 октября 14:00
Мариуполь 1
Металлист 1925 2
16 октября 17:00
Львов 1
Динамо 4
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Львов - Динамо: онлайн ❄ Когда включат отопление? ⚡ Смерть нардепа Полякова Решения СНБО Решения СНБО
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Тренер Фьюри рассказал, что тот сделает с Усиком и Джошуа

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
16 октября, 18:08
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Наставник чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри уверен, что в поединках с Цыганским королем Александра Усика и Энтони Джошуа постигнет участь Деонтея Уайлдера
Фьюри, Усик и Джошуа
Фьюри, Усик и Джошуа / Фото: Reuters

Шугар Хилл Стюард, тренер Тайсона Фьюри, высказался о потенциальных поединках с Александром Усиком и Энтони Джошуа. Ни в одном из этих бойцов Стюард не видит для Цыганского короля проблемы.

"Фьюри – лучший супертяж в мире. Не хочу расставлять остальных на второе, третье, четвертое места. Я даже не смотрю, как он будет выглядеть против них. Нужно смотреть, как они будут выглядеть против него".

Джошуа, Фьюри и Усик
Джошуа, Фьюри и Усик / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

"Тайсон Фьюри побьет всех в этом весе. Лучше так сказать, нежели рассуждать отдельно об Энтони Джошуа или Александре Усике. Речь обо всех", – заявил Шугар Хилл Стюард каналу Fight Hub TV.

Фьюри со своим тренером

Реклама

Напомним, до 25 апреля Усик и Джошуа должны провести реванш, победитель которого может подраться с Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.

Смотрите, как Фьюри нокаутировал Уайлдера

Реклама

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Лили
Килетто

США
Фото красотки
ТОП-матчи

Шахтер

19 окт

22:00

Реал

5.65

4.48

1.63

Барселона

20 окт

19:45

Динамо

1.27

6.70

12.5
Тест на Покров
Как хорошо вы знаете казацкие фамилии?
Проверь себя
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтер
11
29:6
26
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Заря
11
23:15
20
5
Днепр-1
10
14:12
19
6
Александрия
10
10:7
18
7
Металлист 1925
11
11:14
16
8
Десна
10
13:16
16
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Львов
11
7:19
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Черноморец
10
11:24
6
16
Мариуполь
11
13:27
4
Показать больше
Суббота, 16 октября
1:2
Смотри на: О матче
1:4
Смотри на: Трансляция
19:30
Смотри на:
Воскресенье, 17 октября
14:00
Смотри на:
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять