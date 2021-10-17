"I'm жду, I'm very жду": Пятов пожартував з Усика в соцмережах

Олександр Усик, який три тижні тому сенсаційно здолав Ентоні Джошуа, проанонсував документальний фільм про себе самого.
Він називається "I'm Feel, I'm very Feel" – і вийде в наступному році.
"Скоро на екранах. "I'm Feel, I'm Very Feel", – написав у Instagram Усик, опублікувавши кілька фото із-за лаштунків зйомок фільму.
На цей пост боксера з гумором відреагував воротар Шахтаря Андрій Пятов.
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"I'm жду, I'm very жду", – написав Пятов.
Нагадаємо, фразу, що стала знаменитою, Усик вперше сказав чотири роки тому. На питання журналіста перед боєм з Марко Хуком "How do you feel?" ( "Як почуваєшся?"), український боксер відповів, з точки зору граматики, некоректно, але дуже колоритно: "I'm feel. I'm very feel!"
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