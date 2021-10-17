17 октября 14:00
Минай 0
Десна 0
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Когда включат отопление? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодовка Саакашвили Решения СНБО Решения СНБО
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Джошуа похвалили за поражение от Усика

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
17 октября, 16:21
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Британец достоин уважения уже за то, что согласился выйти в ринг против украинского боксера. Так считает бывший тренер Энди Руиса
Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Бывший тренер американского супертяжа Энди Руиса Мэнни Роблес похвалил Энтони Джошуа, несмотря на поражение от Александра Усика на ринге стадиона "Тоттенхэм Хотспур".

"Фьюри однозначно лучший супертяжеловес в мире, но остерегайтесь Усика. Я должен снять шляпу перед Энтони Джошуа за то, что он согласился на бой с Александром. Дело в том, что он дрался с бойцом, с которым больше никто не хочет биться. Думаю, вы согласитесь со мной. Пожалуй, большинство людей со мной согласится. Усик – опасный парень, и он доказал это. В их бою победил сильнейший", – цитирует Fightnews заявление Роблеса каналу Fino Boxing.

Усик против Джошуа
Усик против Джошуа / Фото: Getty Images

Реклама

"Я не знаю, был ли у Джошуа неправильный план на бой с Усиком. Возможно, все сработало не так, как хотела его команда. Я не думаю, что они выбрали неправильный геймплан. Иногда такое просто случается, наступает не твой вечер. И это был не вечер Энтони Джошуа".

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

"Я верю, что в следующий раз он лучше подготовится, как это было в реванше с Энди Руисом, когда Джошуа боксировал и думал по-другому. В случае с Усиком он сделает то же самое", – добавил Мэнни Роблес.

Напомним, реванш Джошуа – Усик должен состояться до 25 апреля.

Реклама

Фаворитом на место проведения повторного боя также называют Лондон.

После сенсационной победы над Джошуа в первом поединке, уже Усик безоговорочный фаворит реванша.

Реклама

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Лили
Килетто

США
Фото красотки
ТОП-матчи

Шахтер

19 окт

22:00

Реал

5.65

4.48

1.63

Барселона

20 окт

19:45

Динамо

1.27

6.70

12.5
Тест на Покров
Как хорошо вы знаете казацкие фамилии?
Проверь себя
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтер
11
29:6
26
3
Днепр-1
11
16:12
22
4
Ворскла
10
19:7
21
5
Заря
11
23:15
20
6
Александрия
10
10:7
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металлист 1925
11
11:14
16
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львов
11
7:19
6
15
Черноморец
10
11:24
6
16
Мариуполь
11
13:27
4
Показать больше
Воскресенье, 17 октября
0:0
Смотри на:
19:30
Смотри на:
Понедельник, 18 октября
19:30
Смотри на:
Пятница, 22 октября
17:00
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять