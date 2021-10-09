Для Тайсона Фьюри изготовили в Украине уникальный перстень

Сегодня ночью в Лас-Вегасе состоится чемпионский бой в супертяжелом весе. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер.
А накануне боя президент WBC Маурисио Сулейман представил эксклюзивный чемпионский перстень для чемпиона Тайсона Фьюри.
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Украшение было изготовлено в Украине известным ювелиром Вячеславом Булковским, а привез его в Штаты президент WBC Ukraine Николай Ковальчук.
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Перстень с логотипом WBC и надписью Gypsy King состоит из 40 грамм золота высшей пробы, бриллиантов и изумрудов.
Ранее чемпион WBO Inter-Continental Олег Малиновский в интервью "Сегодня" объяснил почему никто не может победить Фьюри. "Он выходит в ринг развлекаться", – считает Малиновский.
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