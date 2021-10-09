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Цыганский король или Бронзовый бомбардировщик? Букмекеры сделали свой прогноз на супербой

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
9 октября, 13:38
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Мегафайт Фьюри – Уайлдер в прогнозах букмекеров: кто фаворит, когда завершится бой, будет ли нокаут
Тайсон Фьюри vc Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри vc Деонтей Уайлдер / Фото: Reuters

В ночь с 9 на 10 октября в Лас-Вегасе состоится бой между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (30–0–1, 21 КО) и экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером (42–1–1, 41 КО). Следить за онлайн-трансляцией поединка Фьюри – Уайлдер можно на нашем сайте.

Читайте также: Читайте также: Когда и где смотреть бой Фьюри – Уайлдер

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Кто фаворит

Аналитики считают Фьюри явным фаворитом боя. Победа британца оценена коэффициентом 1.37, поражение – 3.00. Вероятность того, что поединок завершится вничью, букмекеры оценили коэффициентом 21.00.

Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер: фото боя
Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер: фото боя / Фото: Reuters

Сколько продлится бой

По мнению аналитиков мы увидим полный бой – 3.25. С большой вероятностью бой завершится в шестом раунде – котировка на это 9.50. Также высокие шансы у соседних раундов – пятого и седьмого – котировки на 10.00.

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Деонтей Уайлдер vs Тайсон Фьюри
Деонтей Уайлдер vs Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

Метод победы

Букмекеры уверены в досрочной победе Цыганского короля – 1.90, выигрыш Фьюри по очкам оценивается с коэффициентом 3.75. Вероятность того, что Бронзовый бомбардировщик может досрочно победить Фьюри – 3.75.

Тайсон Фьюри собирается победить Деонтея Уайлдера нокаутом
Тайсон Фьюри собирается победить Деонтея Уайлдера нокаутом / Фото: Reuters

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Отметим, что в первом бою между этими боксерами была зафиксирована ничья, во втором – британец победил досрочно.

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