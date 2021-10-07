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Вот это стул! Фьюри унизил Уайлдера перед боем

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
7 октября, 10:25
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Во время предстоящего поединка с Деонтеем Уайлдером Тайсон Фьюри будет сидеть на своем сопернике – в прямом смысле этого слова
Стул Фьюри на бой с Уайлдером
Стул Фьюри на бой с Уайлдером / Фото: Reuters, Twitter

Перед поединком в Лас-Вегасе с Деонтеем Уайлдером, который состоится 9 октября, Тайсон Фьюри решил в очередной раз уколоть своего визави.

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"Цыганский король" продемонстрировал специальный стульчик, на котором будет сидеть в перерывах между раундами во время боя. На нем красуется изображение Уайлдера, пропускающего мощный удар, а над ним огромными буквами написано оскорбление, которое часто срывается из уст Тайсона Фьюри в адрес Деонтея: "Большой бомжара".

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер встретятся 9 октября
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер встретятся 9 октября / Фото: Twitter

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"Уайлдер – психологически слабый человек, и я нокаутирую его в субботу вечером. Я уничтожил его в предыдущем бою, теперь будет то же самое, только еще хуже. Я отправлю его на пенсию", – обещает Фьюри.

Тем временем, напомним, Уайлдер уверен в своей победе и уже строит планы на поединок с Александром Усиком.

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