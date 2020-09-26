Деревянченко – Чарло: где смотреть бой за титул чемпиона мира

Список трансляций поединка украинского "Техника" против непобедимого американца - на ТВ и в Интернете

В воскресенье, рано утром по киевскому времени, в американском Анкасвилле состоится бой за титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе между американцем Джермаллом Чарло и украинцем Сергеем Деревянченко. 34-летний Деревянченко, которого за этот поединок ждет гонорар в 2,5 млн долларов, попытается нанести своему сопернику первое поражение на профи-ринге. Смотреть Деревянченко – Чарло онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ЧАРЛО: ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ

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В прямом эфире в Украине поединок Деревянченко – Чарло покажет телеканал "Интер". Трансляция начнется в 04:15 утра в воскресенье, 27 сентября. Кроме того, поединок за титул чемпиона мира по версии WBC можно будет посмотреть на таких ресурсах, как FightTV, Showtime, boxing-mma.com и телеканал "Матч ТВ".

Отметим, что накануне на взвешивании Чарло оказался лишь немного тяжелее Деревянченко, хотя существенно превосходит украинца в габаритах – американец выше на восемь сантиметров. Тем не менее, весы под Джермаллом показали 72,46 кг, в то время как вес Деревянченко составил 72,34 кг. Добавим, что лимит весовой категории составляет 72,6 кг.

Чарло (30-0, 22 КО) проведет четвертую защиту титула чемпиона мира по версии WBC в среднем весе, который он выиграл, нокаутировав Хьюго Сентено-младшего во втором раунде в апреле 2018 года.

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Тогда как 34-летний Деревянченко не боксировал почти год с тех пор, как проиграл единогласным решением судей Геннадию Головкину. Украинец оказался на канвасе уже в первом раунде, но затем устроил казахстанскому боксеру взбучку, но все же уступил титул. Многие эксперты остались недовольны решением судей – они считали, что Деревянченко заслужил на победу. Кстати, накануне промоутер выразил опасение, что Деревянченко снова могут засудить в чемпионском поединке.

Прогноз букмекеров. Эксперты ставят на американского спортсмена. Коэффициент на победу Чарло составляет 1.52, на победу Деревянченко – 2.45, а на ничью – 17.0.

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Ранее мы писали, что Деревянченко станет чемпионом мира с третьей попытки – он знает, как.

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