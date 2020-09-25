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Деревянченко оказался легче Чарло накануне чемпионского боя: результаты взвешивания

25 сентября, 21:12

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинец уступает сопернику не только в весе, но и габаритах

Сегодня состоялась традиционная процедура взвешивания накануне поединка за титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе между американцем Джермаллом Чарло и украинцем Сергеем Деревянченко. Напомним, бой пройдет в ночь с субботы на воскресенье 27 сентября в Mohegan Sun Casino в Анкасвилле. Накануне прошла дуэль взглядов Деревянченко и Чарло.

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Чарло оказался лишь немного тяжелее Деревянченко, хотя он существенно превосходит украинца в габаритах – американец выше на восемь сантиметров. Тем не менее, весы под Джермаллом показали 72,46 кг, в то время как вес Деревянченко составил 72,34 кг. Добавим, что лимит весовой категории составляет 72,6 кг.

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Чарло (30-0, 22 КО) проведет четвертую защиту титула чемпиона мира по версии WBC в среднем весе, который он выиграл, нокаутировав Хьюго Сентено-младшего во втором раунде в апреле 2018 года.

34-летний Деревянченко не боксировал почти год с тех пор, как проиграл единогласным решением судей Геннадию Головкину. Украинец оказался на канвасе уже в первом раунде, но затем устроил казахстанскому боксеру взбучку, но все же уступил титул. Многие эксперты остались недовольны решением судей – они считали, что Деревянченко заслужил на победу. Кстати, накануне промоутер выразил опасение, что Деревянченко снова могут засудить в чемпионском поединке.

Смотрите, как Сергей Деревянченко тренировал своего сына:

Сергей Деревянченко тренирует сына Матвея Видео: Instagram
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Все подробности в спецтеме Все о бое Деревянченко

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бокс Сергей Деревянченко Джермалл Чарло

Источник: Сегодня|Спорт

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