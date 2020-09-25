Промоутер опасается, что украинца Деревянченко снова могут засудить в чемпионском поединке

Украинец в третий раз будет сражаться за чемпионский титул - на этот раз его соперником будет Джермалл Чарло

Известный промоутер Лу ДиБелла выразил обеспокоенность тем, что судьбу чемпионского поединка между украинцем Сергеем Деревянченко и американцем Джермаллом Чарло могут решить судьи. Напомним, что в ночь с субботы на воскресенье боксеры сойдутся в поединке за титул WBC в среднем весе. Накануне прошла дуэль взглядов Деревянченко и Чарло.

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Дибелла считает, что Деревянченко засудили в предыдущих титульных поединках против Дэниела Джейкобса и Геннадия Головкина и это может повториться в бою с Чарло.

"Я никогда не кричал об ограблении в его боях, но он мог выиграть их оба. И он, по крайней мере, на мой взгляд, однозначно выиграл один из них. Я обеспокоен, особенно из-за того, как судили в последнее время и насколько неравномерно это было во время пандемии. И я действительно обеспокоен тем, что снова произойдет что-то не то", – сказал ДиБелла в интервью boxingscene.com.

ДиБелла уверен, что Деревянченко способен нокаутировать Чарло, но не считает, что украинец должен понимать, что это единственный способ победить.

"Я не хочу, чтобы этот парень оказался в ситуации, когда, если он не нокаутирует соперника, тот победит. Он уже дважды был жертвой, и он заслуживает справедливой встряски. Но я думаю, что судейская бригада, которую выбрали для боя, довольно хороша", – выразил надежду функционер.

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