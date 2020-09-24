С третьей попытки Деревянченко собирается стать чемпионом мира и знает как

В ночь на 27 сентября в Mohegan Sun Casino в Анкасвилле, штат Коннектикут известный украинский боксер Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) в третий раз сразится за пояс чемпиона мира в среднем весе. Соперником феодосийского бойца станет обладатель пояса WBC, пока что непобедимый американец Джермалл Чарло (30-0, 22 КО). Накануне боя Деревянченко и Чарло провели дуэль взглядов, а также пообщались с прессой.

"Я дважды дрался за титул и очень даже готов к третьей попытке. Доволен, что получил такую необходимую паузу после боя с Геннадием Головкиным. Я отдохнул, набрался сил, вернулся в Америку и вновь приступил к тренировкам. Это все пошло мне на пользу. И Головкин, и Дэниел Джейкобс были очень даже крутыми оппонентами. У нас получились конкурентные бои, которые дали мне столь необходимый опыт, который поможет мне в субботу", – считает Сергей.

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Сергей Деревянченко/Фото SHOWTIME Boxing

О своей тактике на поединок Деревянченко рассказал следующее:

"Собираюсь оказывать на него постоянное давление со стартовых секунд. Собираюсь налегать на джеб, работу ног и комбинации, чтобы победить. Мне хорошо помогли спарринг-партнеры — они дали мне понимание того, с чем придется столкнуться в ринге. Сейчас осталось только выйти на бой и не отступать от плана. Это большой поединок, но победа откроет передо мной еще больше возможностей. Я буду готов к объединительным схваткам, буду готов выйти на следующий уровень".

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Ранее 34-летний Деревянченко опроверг слухи о предложении сменить гражданство. И он не держит зла на своего коллегу Евгения Хитрова, который поехал на Олимпиаду в Лондон вместо него.

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