Чемпионский пояс мешает: дуэль взглядов украинца Деревянченко и американца Чарло

Ночью в США состоялись финальная пресс-конференция и дуэль взглядов перед главным событием боксерского уикенда Деревянченко – Чарло. 26 сентября на ринге Mohegan Sun Casino в Анкасвилле украинец Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) с третьей попытки попытается стать чемпионом мира в среднем весе, отобрав пояс WBC у небитого американца Джермалла Чарло (30-0, 22 КО). Отметим, что украинцу угрожали расправой накануне чемпионского боя.

Реклама

И надо сказать, что Чарло, который превосходит Сергея в росте, на секунду ранее прервал зрительный контакт со своим оппонентом. А во время дуэли поправлял то маску, то одежду, то чемпионский пояс будто он ему мешает.

Читайте также: Нью-Йорк без смертей и первый тест на COVID-19: как Деревянченко готовится к третьему чемпионскому бою

Реклама

Джермалл Чарло и Сергей Деревянченко/Фото SHOWTIME Boxing В тренде Все результаты 3-го тура чемпионата Украины по футболу

А ранее украинский боксер объяснил, почему в сентябре он станет чемпионом мира: "Я считаю, что мой опыт и мастерство окажутся для Чарло слишком сложным препятствием. У меня нет к нему неуважения, но я верю, что я нахожусь на уровне, на котором Джермалл еще не дрался".

Ранее 34-летний Деревянченко опроверг слухи о предложении сменить гражданство. И он не держит зла на своего коллегу Евгения Хитрова, который поехал на Олимпиаду в Лондон вместо него.

Смотрите, Сергей тренирует своего сына

Сергей Деревянченко тренирует сына Матвея Видео: Instagram

Реклама

Все подробности в спецтеме Все о бое Деревянченко

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама