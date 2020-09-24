Українська
$ 28,19
32,96
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Чемпионский пояс мешает: дуэль взглядов украинца Деревянченко и американца Чарло

24 сентября, 09:50

Елена Павлова Елена Павлова

Джермалл первым прервал зрительный контакт с опытным претендентом

Ночью в США состоялись финальная пресс-конференция и дуэль взглядов перед главным событием боксерского уикенда Деревянченко – Чарло. 26 сентября на ринге Mohegan Sun Casino в Анкасвилле украинец Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) с третьей попытки попытается стать чемпионом мира в среднем весе, отобрав пояс WBC у небитого американца Джермалла Чарло (30-0, 22 КО). Отметим, что украинцу угрожали расправой накануне чемпионского боя.

Реклама

И надо сказать, что Чарло, который превосходит Сергея в росте, на секунду ранее прервал зрительный контакт со своим оппонентом. А во время дуэли поправлял то маску, то одежду, то чемпионский пояс будто он ему мешает.

Читайте также: Нью-Йорк без смертей и первый тест на COVID-19: как Деревянченко готовится к третьему чемпионскому бою

Реклама

Джермалл Чарло и Сергей Деревянченко/Фото SHOWTIME Boxing

Джермалл Чарло и Сергей Деревянченко/Фото SHOWTIME Boxing

В тренде
Все результаты 3-го тура чемпионата Украины по футболу

А ранее украинский боксер объяснил, почему в сентябре он станет чемпионом мира: "Я считаю, что мой опыт и мастерство окажутся для Чарло слишком сложным препятствием. У меня нет к нему неуважения, но я верю, что я нахожусь на уровне, на котором Джермалл еще не дрался".

Ранее 34-летний Деревянченко опроверг слухи о предложении сменить гражданство. И он не держит зла на своего коллегу Евгения Хитрова, который поехал на Олимпиаду в Лондон вместо него.

Смотрите, Сергей тренирует своего сына

Сергей Деревянченко тренирует сына Матвея Видео: Instagram
Реклама

Все подробности в спецтеме Все о бое Деревянченко

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

боксеры дуэль чемпион мира Сергей Деревянченко Джермалл Чарло
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Усик устроил пляски возле особенной машины: видео
Усик устроил пляски возле особенной машины: видеоБокс
Усик сдал экзамены в университет внутренних дел (фото)
Усик сдал экзамены в университет внутренних дел (фото)Бокс
Усика избили на тренировке, а он лежал на ринге и звал Чисору
Усика избили на тренировке, а он лежал на ринге и звал ЧисоруБокс
Отправил под канаты! Наследник Кличко брутально нокаутировал испанца (видео)
Отправил под канаты! Наследник Кличко брутально нокаутировал испанца (видео)Бокс
"Это скотство": Селезнев заступился за Усика в вопросе КрымаБокс
Ломаченко с мясом: Вася набирает вес перед Лопесом (фото)
Ломаченко с мясом: Вася набирает вес перед Лопесом (фото)Бокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять