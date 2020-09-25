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"Деревянченко – наш парень, он станет чемпионом мира": Усик предрекает крымчанину успех в бою

25 сентября, 11:55

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Уроженец Крыма выйдет в ринг в США против американца Джермалла Чарло в ночь на воскресенье

Уже в ближайшую субботу еще один украинский боксер-профессионал будет биться за пояс чемпиона мира. 34-летний уроженец Феодосии Сергей Деревянченко сразится в Анкасвилле с американцем Джермаллом Чарло, который владеет поясом WBC в среднем весе (до 72,6 кг). Накануне прошла дуэль взглядов Деревянченко и Чарло.

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Для Сергея это будет третья попытка завоевать чемпионский титул. В успехе земляка уверен еще один крымчанин, чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик. Его слова приводит сайт Bad Left Hook:

"Деревянченко – наш парень. Он долго ждал подобного шанса стать чемпионом. Опыт, который Сергей получил в боях против Джейкобса и Головкина, подготовил его к победе над Джермаллом Чарло. Я уверен, что он победит единогласным решением судей".

Также не сомневается в соотечественнике и бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик. Харьковчанин верит, что Украина получит еще одного чемпиона мира:

"Сергей обладает отличной выносливостью и постоянно оказывает давление на соперника. Я не верю, что Джермалл Чарло способен соблюдать безопасную дистанцию все 12 раундов. Думаю, что после боя поднимут руку Деревянченко. Он победит по очкам либо остановкой в поздних раундах".

Ранее Деревянченко объяснил, почему станет чемпионом мира.

Смотрите, как Сергей тренировал своего сына:

Сергей Деревянченко тренирует сына Матвея Видео: Instagram
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Все подробности в спецтеме Все о бое Деревянченко

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бой бокс комментарий Александр Усик Александр Гвоздик Сергей Деревянченко Джермалл Чарло
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