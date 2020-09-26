"Держалка у него хорошая": прогноз на чемпионский бой Деревянченко от небитого Шелестюка

В ночь на 27 сентября в Анкасвилле украинский боксер в третий раз сразится за пояс

В ночь на 27 сентября в Mohegan Sun Casino в Анкасвилле, штат Коннектикут, украинский боксер Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) в третий раз сразится за пояс чемпиона мира в среднем весе. Его соперником станет обладатель пояса WBC, пока что непобедимый американец Джермалл Чарло (30-0, 22 КО). Накануне на взвешивании Деревянченко оказался легче Чарло. А свой прогноз на чемпионский бой дал небитый украинский полусредневес Тарас Шелестюк.

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"То, что я заметил, Чарло пропускает много ударов: он пропускал от Коробова, Адамса, Хогана. Но держалка у него хорошая. Ни один из ударов его не поколебал – Сергею будет трудно выиграть этот бой нокаутом. Единственное, я надеюсь, что Сергей может задеть его по печени, сбить дыхание и доработать", – сказал Шелестюк на своем YouTube-канале.

"Думаю, для Сергея этот соперник подходит лучше, чтобы все-таки добраться до чемпионского титула. Мое мнение – Сергей выиграет этот бой по очкам. Будет трудно победить, на выезде, на территории соперника. Но для этого нужно выиграть этот поединок с запасом. Надеюсь, у Сергея это получится, надеюсь, он будет брать раунд за раундом и давить на Чарло своей активностью," – подытожил Тарас.

Джермалл Чарло и Сергей Деревянченко/Фото SHOWTIME Boxing

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Чарло (30-0, 22 КО) проведет четвертую защиту титула чемпиона мира по версии WBC в среднем весе, который он выиграл, нокаутировав Хьюго Сентено-младшего во втором раунде в апреле 2018 года.

34-летний Деревянченко не боксировал год после проигрыша Геннадию Головкину. Украинец оказался на канвасе уже в первом раунде, затем устроил казахстанскому боксеру взбучку, но все же уступил титул решением судей. Многие эксперты остались недовольны таким исходом – они считали, что Деревянченко заслужил на победу. Кстати, накануне промоутер выразил опасение, что Деревянченко снова могут засудить в чемпионском поединке.

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