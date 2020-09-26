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Бой Деревянченко – Чарло в режиме онлайн. Третья попытка "Техника" стать чемпионом мира

26 сентября, 21:20

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Смотрим чемпионский бой украинского боксера вместе и ставим оценки по итогам каждого раунда

Сергей Деревянченко в США проводит бой за звание чемпиона мира по версии WBC против Джермалла Чарло. Ориентировочно поединок начнется в 06:00 утра воскресенья, 27 сентября. Это уже третья попытка Деревянченко стать чемпионом мира – два предыдущих чемпионских боя он проиграл.

Деревянченко – Чарло

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Следим за боем вместе, начиная с 05:30 утра.

34-летний украинский боксер по прозвищу "Техник" на профи-ринге провел всего 15 боев, проиграл два – титульные поединки против Дэниела Джейкобса и Геннадия Головкина, причем поединок с последним Деревянченко вполне может записать себе в актив. Сергей уступил по очкам, но покорил американскую публику.

30-летний американец Джермалл Чарло имеет за плечами 30 боев, причем победил он во всех. Он значительно превосходит украинского претендента в антропометрии: рост 183 см против 175 см у Деревянченко, размах рук 187 см против 171.

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Кто фаворит? Эксперты ставят на американского спортсмена. Коэффициент на победу Чарло составляет 1.52, на победу Деревянченко – 2.45, а на ничью – 17.0.

Где смотреть трансляцию? В прямом эфире бой Деревянченко – Чарло покажет канал "Интер", который можно смотреть онлайн на OLL.TV. На спутниковом ТВ поединок можно смотреть на канале "Матч ТВ".

Деревянченко – Чарло: процедура взвешивания. За сутки до поединка Чарло оказался лишь немного тяжелее Деревянченко, хотя он существенно превосходит украинца в габаритах. Весы под Джермаллом показали 72,46 кг, в то время как вес Деревянченко составил 72,34 кг. Добавим, что лимит весовой категории составляет 72,6 кг.

Все подробности в спецтеме Все о бое Деревянченко

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украинские боксеры бой онлайн боксер Сергей Деревянченко Джермалл Чарло

Источник: Сегодня|Спорт

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