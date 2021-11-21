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Бил, пока угол не попросил пощады: видео боя Далакян – Консепсьон

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
21 ноября, 08:42
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Украинец Артем Далккян успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе, победив техническим нокаутом официального претендента из Панамы Луиса Консепсьона
Далакян победил Консепсьона и защитил титул WBA
Далакян победил Консепсьона и защитил титул WBA

Бой получился достаточно зрелищным. Консепсьон большую часть времени провел в центре ринга, но украинец грамотно оборонялся у канатов и очень опасно атаковал на контрвыпадах.

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В пятом раунде Далакян дважды отправил соперника на настил ринга, да так, что казалось, что после второго нокдауна он не поднимется.

Тем не менее, панамец сумел продержаться на ринге еще почти четыре раунда, пока в девятой трехминутке его угол не дал отмашу во время очередной яростной атаки украинца.

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Далакян одержал 21-ю победу на профессиональном ринге и еще ни разу не проигрывал! Его соперник потерпел девятое поражение при 39 победах.

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11
13
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11
14
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