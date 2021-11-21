Бив, поки кут не попросив пощади: відео бою Далакян – Консепсьйон

Українець Артем Далккян успішно захистив титул чемпіона світу за версією WBA у найлегшій вазі, перемігши технічним нокаутом офіційного претендента з Панами Луїса Консепсьйона

Далакян переміг Консепсьйона і захистив титул WBA

Бій вийшов досить видовищним. Консепсьйон багато часу провів у центрі рингу, але українець грамотно оборонявся біля канатів і дуже небезпечно атакував на контрвипадах.

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У п'ятому раунді Далакян двічі відправив суперника на підлогу рингу, та ще й так, що здавалося, що після другого нокдауну він не підніметься.

Тим не менш, панамець зумів протриматися на рингу ще майже чотири раунди, поки в дев'ятій трихвилинці його кут не дав відмашку під час чергової запеклої атаки українця.

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Далакян здобув 21 перемогу на професійному рингу і ще жодного разу не програвав! Його суперник зазнав дев'ятої поразки при 39 перемогах.

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