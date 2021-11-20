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Это Бесстрашный! Для Ломаченко нашли суперсоперника

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
20 ноября, 11:17
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Известный промоутер собрался организовать поединок украинца с серебряным призером Олимпийских игр Шакуром Стивенсоном
Ломаченко vs Стивенсен: был бы крутой бой
Ломаченко vs Стивенсен: был бы крутой бой

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, что мечтает устроить суперпоединок для Василия Ломаченко.

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Бывшему чемпиону мира в трех весовых категориях Арум предлагает в соперники обладателя титула WBO во втором полулегком дивизионе Шакура Стивенсона.

"Я хочу увидеть бой Ломаченко – Стивенсон. Я не разговаривал об этом ни с Василием, ни с Шакуром, но я такой же болельщик, как и все остальные. Это поединок, который я бы хотел посмотреть. Отлично, что они такие талантливые. Поэтому я и желаю увидеть их бой", – цитирует промоутера XSport.

Шакур Стивенсон по кличке Бесстрашный – 24-летний американский боксер, выступающий в полулегкой и во второй полулегкой весовых категориях. Серебряный призер Олимпийских игр (2016), олимпийский чемпион среди юниоров (2014), двукратный чемпион мира среди юниоров (2013, 2014) в любителях.

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На профессиональном ринге провел 16 боев и все выиграл. В июне этого года Стивенсон победил по очкам Джеремию Накатилу и стал временным чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе.

Напомним, что следующий бой Ломаченко состоится 11 декабря против Ричарда Комми. Ломаченко получит в три раза больше своего африканского соперника. Заработок обоих боксеров может возрасти в зависимости от телепродаж.

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