Украинская чемпионка мира по биатлону заявила о своей беременности

Украинская чемпионка Европы по биатлону в смешанной эстафете, двукратная чемпионка мира среди юниоров Юлия Журавок беременна. Об этом 25-летняя спортсменка сообщила у себя в Instagram. При этом она подчеркнула, что после декрета завязывать с биатлоном не собирается.

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"Я хочу поделится с вами прекрасной и очень важной новостью, о которой я узнала совсем недавно – я стану мамой. Я невероятно счастлива, что у нас в семье появится малыш, но это не значит, что я планирую уйти из спорта. Я очень мотивирована и уже с нетерпением жду, когда вновь смогу выступать за нашу сборную. Радуйтесь жизни и наслаждайтесь каждым ее моментом", – написала на своей странице в соцсетях Юлия Журавок

Юлия Журавок / Фото: Instagram

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Юлия Журавок. Фото biathlon.com.ua

Отметим, что Юлия Журавок родилась в России в Кемеровской области. После второго класса переехала с родителями в Украину.

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Напомним, в прошлом году Юлии Журавок подарили квартиру в Сумах. На жилье спортсменке скинулись деньгами обладминистрация и Федерация биатлона.

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