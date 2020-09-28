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Знаменитого тренера по биатлону ввели в кому: он перенес инфаркт на тренировке

28 сентября, 14:19

Олег Люлька Олег Люлька

Экс-наставнику сборных России и Швеции Вольфгангу Пихлеру стало плохо, когда он ехал на велосипеде

Известный немецкий тренер по биатлону Вольфганг Пихлер помещен в искусственную кому после сердечного приступа. Как сообщает Expressen, 65-летний специалист перенес инфаркт после велотренировки рядом с Рупольдингом.

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Изначально утверждалось, что Вольфганг Пихлер пережил остановку сердца во время тренировки и получил травмы после падения, однако эту информацию опроверг его брат Клаус Пихлер. Тренера реанимировали на месте, а позднее он был доставлен в больницу Траунштайна.

"Вольфганг сейчас в лучших руках, и мы можем сохранять осторожный оптимизм", – говорит Клаус Пихлер

Отметим, что Вольфганг Пихлер был первым тренером знаменитой шведской биатлонистки Магдалены Форсберг, которой помог выиграть шесть сезонов Кубка мира и шесть золотых медалей мировых первенств. Позже немецкий специалист неудачно возглавлял женскую сборную России, откуда ушел в сборную Швеции. Ее тренерский мостик Пихлер покинул по окончании сезона 2018/2019.

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Ранее мы рассказывали об ужасной аварии, после которой велогонщик впал в кому. На финише первого этапа многодневки "Тур Польши" гонщик из Нидерландов вытолкнул своего соотечественника за пределы трассы.

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тренер кома биатлон Вольфганг Пихлер
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