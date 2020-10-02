Олимпийская чемпионка Вита Семеренко заразилась коронавирусом

Биатлонистка отправилась на самоизоляцию, пока команда начинает подготовку к новому сезону

Украинская биатлонистка Вита Семеренко заразилась коронавирусом. Олимпийская чемпионка сдала положительный тест на COVID-19 накануне вылета команды на предсезонный сбор в немецкий Рупольдинг. В связи с этим спортсменка вынуждена уйти на самоизоляцию и пропустит начало сбора, сообщает Xsport.

Реклама

Ранее коронавирус обнаружили у капитана мужской сборной Дмитрия Пидручного. Из-за этого ему пришлось отказался от участия в престижной гонке в Висбадене. Впрочем, немного позже Пидручный заподозрил, что его коронавирус мог быть фейковым. Вскоре после положительного теста Дмитрий сдал отрицательный. Никаких симптомов у него не было. В итоге он вместе с командой вылетел в Германию.

Накануне мы сообщали, что коронавирусом заразился борец-депутат Жан Беленюк. По словам политика-спортсмена, у него несколько дней держится температура в районе 37 градусов, наблюдается небольшая ломота в теле, а под вечер болит голова.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама