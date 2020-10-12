Олимпийская чемпионка по биатлону рассказала о лечении коронавируса

Вита Семеренко сдала повторный тест и готовится к вылету на сбор за границу

Украинская биатлонистка Вита Семеренко выздоровела от коронавируса. 34-летняя сумчанка прошла период самоизоляции и сдала еще один тест. Напомним, в начале октября стало известно, что Вита Семеренко заразилась коронавирусом.

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Результат повторного теста оказался отрицательный, о чем олимпийская чемпионка-2014 в эстафете сообщила сегодня сайту xsport.ua.

Как рассказала спортсменка, болезнь прошла в легкой форме, без особых симптомов и осложнений. Однако, чтобы подтвердить отсутствие коронавируса, Семеренко придется сдать еще один тест. Только два отрицательных результата анализов подряд позволяют считать, что человек переболел. Еще один тест она собирается сдать завтра, 13 октября.

Из-за коронавируса Вита не смогла полететь на сбор национальной команды в немецкий Рупольдинг. Теперь она планирует присоединиться к сборной уже в австрийском Рамзау. Заключительный этап подготовки наши проведут в Финляндии в ноябре.

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