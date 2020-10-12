"Ненавижу вас, ОМОН!": олимпийская чемпионка отреагировала на избиения в Беларуси

Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино отреагировала на задержание в Минске во время акции оппозиции брата знаменитой биатлонистки Дарьи Домрачевой Никиты. Несколько силовиков избили мужчину прямо на улице, когда он ехал на велосипеде, а затем силой затащили в микроавтобус.

"Ненавижу вас, ОМОН! Вы слабовики, а не силовики! И с каждым побитым вы становитесь слабее и слабее, превращаясь в нелюдей. Точнее, вы уже превратились в них!" – написала Скардино в Instagram.

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Позже запись исчезла из "сторис" спортсменки, однако оказалось, что это не она его удалила, а администрация соцсети. "Мой сторис удалили… по какой-то причине несогласия… Наверное, инстаграму не нравится видео, как бьют ни в чем не повинных людей", – добавила Надежда.

А так свое задержание описывал сам пострадавший. Он отметил, что уже находится дома и ждет суда. Ему вменяют участие в несанкционированном массовом мероприятии.

"Они просто повалили меня с велосипеда и, ничего не объясняя, начали бить. У меня посыпались искры из глаз, текла по голове кровь. Меня закинули в микроавтобус. Там мне угрожали, тыкали дубинкой. От ударов и крови на лице я ничего не видел. В какой-то момент я думал, что ослеп, и просил вызвать скорую", – рассказал Домрачев в интервью sport.tut.by.

Видео избиения Никиты Домрачева:

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Напомним, днем ранее, 11 октября в Минске прошел "Марш гордости". Силовики разгоняли протестующих с особой жестокостью – многие участники акции попали под прицел водометов. На улицах взрывались светошумовые гранаты, были задержаны около 600 человек.

Видео: news.tut.by

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