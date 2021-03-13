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Пидручный взлетел на 12 мест в пасьюте, золотой дубль – у француза

13 марта, 16:32

Олег Люлька Олег Люлька

Украинец запрыгнул на 23-ю строчку, а номером один снова стал Кантен Фийон Майе

Лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поднялся на 12 мест в сегодняшнем пасьюте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Стартовав 35-м после спринта, он финишировал 23-м.

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При этом если на первых двух огневых рубежах Пидручный суммарно допустил три промаха, то две заключительные стрельбы прошел чисто.

Напомним, 43-м в пасьюте должен был стартовать еще один украинец Артем Прима, однако главный тренер нашей сборной Юрай Санитра решил приберечь Приму на воскресную эстафету.

Что касается победителя субботней гонки преследования у мужчин, то им стал француз Кантен Фийон Майе, ранее выигравший и спринт. Таким образом у парня – золотой дубль.

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Пасьют. Мужчины

  • 1. Кантен Фийон Майе (Франция, 1+1+0+0) 28:46,7
  • 2. Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия, 1+0+0+1) +8,0
  • 3. Эмильен Жаклен (Франция, 0+0+1+0) +14,6
  • 23. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+2+0+0) +2:32,0

Кантен Фийон Майе

Кантен Фийон Майе / Фото: Reuters

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

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Ранее мы писали, что паралимпийская сборная Украины завоевала 29 медалей на Кубке мира по лыжным гонкам и биатлону в Словении, заняв второе общекомандное место.

Смотрите, как брала медаль на Кубке мира Юлия Джима

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биатлон Кубок мира по биатлону Дмитрий Пидручный сборная Украины по биатлону

Источник: Сегодня|Спорт

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