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Где и во сколько смотреть биатлон на Кубке мира в Чехии в четверг

11 марта, 11:01

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В чешском городе Нове-Место открывается девятый этап

Сегодня стартует очередной этап Кубка мира по биатлону. Вторую неделю подряд соревнования проходят в чешской Моравии. В течение четырех дней состоятся шесть гонок: по две спринтерские и преследования, смешанная и "одиночная" эстафеты. На прошлой неделе Юлия Джима стала второй в спринте в Чехии.

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В четверг проведут мужской спринт на 10 км с двумя огневыми рубежами. На этот раз гонка пройдет в свете прожекторов, старт – в 18:30 по киевскому времени. Тренерский штаб сборной Украины во главе с Юраем Санитрой выставил такой состав: Дмитрий Пидручный (№9), Артем Тищенко (№24), Артем Прима (№37), Богдан Цымбал (№80) и Антон Дудченко (№101). Всего на дистанцию уйдут 105 спортсменов.

На украинском телевидении гонку традиционно покажет канал UA:Перший. Прямая трансляция начнется в 18:25. В интернете соревнования можно смотреть на сайте Международного союза биатлонистов и на сервисе OLL.TV.

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Смотрите подборку кадров чешской биатлонистки-красавицы Габриэлы Коукаловой:

Габриэла Коукалова – фото из Instagram
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Чехия биатлон где смотреть Кубок мира по биатлону сборная Украины по биатлону
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