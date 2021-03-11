Где и во сколько смотреть биатлон на Кубке мира в Чехии в четверг

Сегодня стартует очередной этап Кубка мира по биатлону. Вторую неделю подряд соревнования проходят в чешской Моравии. В течение четырех дней состоятся шесть гонок: по две спринтерские и преследования, смешанная и "одиночная" эстафеты. На прошлой неделе Юлия Джима стала второй в спринте в Чехии.

Реклама

В четверг проведут мужской спринт на 10 км с двумя огневыми рубежами. На этот раз гонка пройдет в свете прожекторов, старт – в 18:30 по киевскому времени. Тренерский штаб сборной Украины во главе с Юраем Санитрой выставил такой состав: Дмитрий Пидручный (№9), Артем Тищенко (№24), Артем Прима (№37), Богдан Цымбал (№80) и Антон Дудченко (№101). Всего на дистанцию уйдут 105 спортсменов.

На украинском телевидении гонку традиционно покажет канал UA:Перший. Прямая трансляция начнется в 18:25. В интернете соревнования можно смотреть на сайте Международного союза биатлонистов и на сервисе OLL.TV.

В тренде Израиль против стадиона Шухевича в Тернополе: реакция украинского МИД

Ранее наши биатлонистки выиграли "бронзу" чемпионата мира.

Смотрите подборку кадров чешской биатлонистки-красавицы Габриэлы Коукаловой:

Габриэла Коукалова – фото из Instagram

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама