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Підручний злетів на 12 сходинок у пасьюті, золотий дубль – у француза

13 березня, 16:32

Олег Люлька Олег Люлька

Українець стрибнув на 23-й рядок, а номером один знову став Кантен Фійон Має

Лідер збірної України з біатлону Дмитро Підручний піднявся на 12 місць в сьогоднішньому пасьюті на етапі Кубка світу в чеському Нове-Мєсто. Стартувавши 35-м після спринту, він фінішував 23-м.

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При цьому якщо на перших двох вогневих рубежах Підручний сумарно допустив три промахи, то дві заключні стрільби подолав чисто.

Нагадаємо, 43-м в пасьюті мав стартувати ще один українець Артем Прима, проте головний тренер нашої збірної Юрай Санітра вирішив приберегти Приму на недільну естафету.

Що стосується переможця суботньої гонки переслідування у чоловіків, то ним став француз Кантен Фійон Має, котрий раніше виграв і спринт. Отже, у хлопця – золотий дубль.

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Пасьют. Чоловіки

  • 1. Кантен Фійон Має (Франція, 1+1+0+0) 28:46,7
  • 2. Йоганнес Тінгнес Бе (Норвегія, 1+0+0+1) +8,0
  • 3. Емільєн Жаклен (Франція, 0+0+1+0) +14,6
  • 23. Дмитро Підручний (Україна, 1+2+0+0) +2:32,0

Кантен Фійон Має

Кантен Фійон Має / Фото: Reuters

Дмитро Підручний

Дмитро Підручний / Фото: biathlon.com.ua

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Раніше ми писали, що паралімпійська збірна України завоювала 29 медалей на Кубку світу з лижних гонок та біатлону в Словенії, посівши друге загальнокомандне місце.

Дивіться, як брала медаль на Кубку світу Юлія Джима

Відео: Сьогодні

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біатлон Кубок світу з біатлону Дмитро Підручний збірна України з біатлону

Джерело: Сегодня|Спорт

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