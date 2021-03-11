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Украинцы потеряли скорость, а Норвегия и Франция устроили войну на чешской трассе

11 марта, 19:49

Елена Павлова Елена Павлова

Кантен Фийон Майе берет реванш за чемпионат мира

Предпоследний, 9 этап, Кубка мира по биатлону, стартовал в Нове-Место мужским спринтом. И снова борьба за медали развернулась между командами Норвегии и Франции. Ранее божественная стрельба позволила Пидручному и Тищенко "взлететь" в пасьюте.

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Один из лидеров французов Кантен Фийон Майе, который неудачно выступил на чемпионате мира в Поклюке, выиграв лишь одну "бронзу", решил спасти хоть конец сезона. Он здорово отстрелялся на обоих огневых рубежах и выиграл спринт. Компанию на подиуме Кантену составил норвежец Тарьей Бе и итальянец Лукас Хофер, которые также были точны.

Кантен Фийон Майе

Кантен Фийон Майе / Фото: Reuters

А в первой шестерке оказалось два норвежских спортсмена – Бе и Лагрейд – и трое французов. Помимо победителя – "наследник Фуркада" Жаклен и Гигона.

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Украинские биатлонисты сегодняшнюю гонку в Чехии провалили. Лучшим из наших стал Дмитрий Пидручный, который с двумя штрафными кругами даже не попал в ТОП-30 – 35 место. Артем Прима с чистой стрельбой показал неожиданно слабый ход и вместо борьбы за цветы откатился в пятый десяток – 43 место. И это не очень хорошие позиции для преследования.

Ранее мы писали, что украинские паралимпийцы выиграли 29 медалей на Кубке мира в Словении!

Смотрите, как медаль Кубка мира выигрывала Юлия Джима

Видео: Сегодня

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