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"Просто ужас!" Биатлониста чуть не убила световая мачта на Кубке мира (видео)

13 марта, 14:29

Елена Павлова Елена Павлова

Также едва не пострадал тренер, который стоял рядом, а российский комментатор хватался за сердце

Один из биатлонистов едва не стал жертвой падения мачты на девятом этапе Кубка мира в Нове-Месте. Как сообщил известный российский комментатор Дмитрий Губерниев, опасный инцидент произошел накануне на тренировке в Чехии и попал на камеры. Ранее мы писали, что украинский биатлонист снялся с преследования в день гонки.

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"Световая мачта упала прямо на трассу в момент тренировки. И чуть не убила спортсмена. В прямом смысле! Огромная мачта! Организаторы молчат, а случай вопиющий. Биатлонисты от этой мачты убегали. Человек просто среагировал. Так что за сердце мы здесь хватаемся. Есть видео, и это просто ужас. Спортсмен видел, как на него падает огромная мачта, и он успевает проскочить… Я даже боюсь представить, что было бы", — цитирует Губерниева "Чемпионат"

Рядом был российский тренер корейской сборной Андрей Прокунин. Он признался МАТЧ ТВ, что еще немного – и уже не стоял бы перед камерой. Прокунин объяснял, что ночью перед тренировкой шел сильный дождь: опору подмыло, снег подтаял, из-за этого мачта потеряла устойчивость.

Напомним, что сегодня, 13 марта, в Нове-Месте пройдет пасьют у мужчин и женщин. Ранее мы писали, где и когда смотреть преследование на Кубке мира по биатлону в субботу.

Видео: Сегодня
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падение столб Кубок мира по биатлону биатлонист Дмитрий Губерниев
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