Украинский биатлонист снялся с преследования в день гонки: что произошло

13 марта на девятом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдет преследование у мужчин и женщин. Только двое из украинских мужчин пробились после спринта в пасьют. Однако сегодня стало известно, что Артем Прима все-таки не будет стартовать. Ранее мы писали, где и когда смотреть преследование на Кубке мира по биатлону в субботу.

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Артем Прима / Фото: biathlon.com.ua

О том, что чемпион Европы-2021 сегодня не примет участие в гонке рассказал главный тренер сборной Украины Юрай Санитра. Как сообщает Суспільне, наставник заявил, что Прима будет готовиться к выступлению в смешанной эстафете. Однако словацкий специалист отказался уточнить, в каком именно миксте будет бежать завтра Артем.

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Так что сегодня от Украины в мужском преследовании примет участие только капитан команды и чемпион мира-2019 в этом виде программы Дмитрий Пидручный. Правда, начинать он будет только 33-м с отставанием в полторы минуты от лидера – француза Кантена Фийона Майе. Начало гонки – в 15.45.

Накануне Джима ворвалась в ТОП-5 в спринтерской гонке и имеет неплохи шансы снова побороться за место на пьедестале, хотя контактные гонки не совсем ее конек.

Видео: Сегодня

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