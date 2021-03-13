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Український біатлоніст знявся з переслідування в день гонки: що сталося

13 березня, 13:10

Олена Павлова Олена Павлова

Про ситуацію з чемпіоном Європи розповів тренер збірної

13 березня на дев'ятому етапі Кубка світу з біатлону в Нове-Мєсто відбудеться переслідування у чоловіків і жінок. Тільки двоє з українських чоловіків пробилися після спринту в пасьют. Однак сьогодні стало відомо, що Артем Прима все-таки не буде стартувати. Раніше ми писали, де і коли дивитися переслідування на Кубку світу з біатлону в суботу.

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Артем Прима

Артем Прима / Фото: biathlon.com.ua

Про те, що чемпіон Європи-2021 сьогодні не братиме участі в гонці розповів головний тренер збірної України Юрай Санітра. Як повідомляє Суспільне, наставник заявив, що Прима буде готуватися до виступу в змішаній естафеті. Однак словацький фахівець відмовився уточнити, в якому саме міксті буде бігти завтра Артем.

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Тому сьогодні від України в чоловічому переслідуванні візьме участь тільки капітан команди і чемпіон світу-2019 в цьому виді програми Дмитро Підручний. Правда, починати він буде тільки 33-м з відставанням в півтори хвилини від лідера – француза Кантена Фійона Майї. Початок гонки – о 15.45.

Напередодні Джима увірвалася до ТОП-5 в спринтерській гонціі має непогані шанси знову поборотися за місце на п'єдесталі, хоча контактні гонки не зовсім її коник.

Відео: Сьогодні

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біатлон Кубок світу з біатлону Артем Прима знявся збірна України з біатлону
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