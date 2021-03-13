Де і коли дивитися переслідування на Кубку світу з біатлону в суботу

У двох пасьютах в Чехії на старт вийдуть 5 представників України

Сьогодні, 13 березня, дев'ятий етап Кубка світу з біатлону в чеському Нове-Мєсто продовжиться переслідуванням у жінок і чоловіків. Напередодні Джима увірвалася до ТОП-5 в спринтерській гонціі має непогані шанси знову поборотися за місце на п'єдесталі, хоча контактні гонки не зовсім її коник. Чоловічий пасьют почнеться о 15:45, жіночий – о 18:30.

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Де дивитись. На українському телебаченні гонку покаже UA:Перший. Також будуть прямі трансляції на каналах "Євроспорт", "Матч ТВ" і "Білорусь 5". Планується відео на сайті IBU і UA:Біатлон.

Хто представить Україну. Українські біатлоністи не дуже вдало виступили в спринті, тому в переслідування пробилося тільки двоє лідерів нашої команди – Підручний та Прима, але і вони далеко стартують для штурму призових місць.

Переслідування. Чоловіки (15:45)

35. Дмитро Підручний +1:33

43. Артем Прима +1:48

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Дмитро Підручний / Фото: biathlon.com.ua

У жінок за нашу команду сьогодні побіжать лише три спортсменки. Найвищі шанси на нагороди у учасниці вчорашньої квіткової церемонії в спринті Юлії Джими. Хоча у Блашко і Меркушіної теж є можливість піднятися з третього десятка при чистій стрільбі.

Переслідування. Жінки (18:30)

5. Юлія Джима +0:31

26. Дар'я Блашко +1:21

27. Анастасія Меркушина +1:23

Реклама Дар'я Блашко / Фото: biathlon.com.ua

Хто фаворит. У жінок букмекери ставлять на лідера Кубка світу норвежку Тіріл Екхоф – коефіцієнт на її виграш 1.90. На перемогу Джими показник 20.00. У чоловіків "золото" віддають переможцю спринту, французу Кантену Фійону Майї – 3.60, високі шанси у норвежця Стурли Лагрейда – 4.50, потенціал Підручного оцінюється як 251.00.

Раніше ми писали, що українці втратили швидкість в спринті, а Норвегія і Франція влаштували війну на чеській трасі.

Дивіться, як медаль Кубка світу вигравала Юлія Джима

Відео: Сьогодні

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