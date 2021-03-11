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Українці загубили швидкість, Норвегія і Франція влаштували війну на чеській трасі

11 березня, 19:49

Олена Павлова Олена Павлова

Кантен Фійон Майї бере реванш за чемпіонат світу

Передостанній, 9 етап, Кубка світу з біатлону, стартував в Нове-Мєсто чоловічим спринтом. І знову боротьба за медалі розгорнулася між командами Норвегії та Франції. Раніше божественна стрільба дозволила Підручному та Тищенку "злетіти" в пасьюті.

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Один з лідерів французів Кантен Фійон Майї, який невдало виступив на чемпіонаті світу в Поклюці, вигравши лише одну "бронзу", вирішив врятувати хоч кінець сезону. Він здорово відстрілявся на обох вогневих рубежах і виграв спринт. Компанію на подіумі Кантену склав норвежець Тар'єй Бьо і італієць Лукас Хофер, які також були влучними.

Кантен Фійон Майє

Кантен Фійон Майє / Фото: Reuters

А у першій шістці виявилося два норвезьких спортсмена – Бьо і Лагрейд – і троє французів. Крім переможця – "спадкоємець Фуркада" Жаклен і Гигона.

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Українські біатлоністи сьогоднішню гонку в Чехії провалили. Кращим з наших став Дмитро Підручний, який з двома штрафними колами навіть не потрапив до ТОП-30 – 35 місце. Артем Прима з чистою стрільбою показав несподівано слабкий хід і замість боротьби за квіти відкотився в п'ятий десяток – 43 місце. І це не дуже хороші позиції для переслідування.

Раніше ми писали, що українські паралімпійці виграли 29 медалей на Кубку світу в Словенії!

Дивіться, як медаль Кубка світу вигравала Юлія Джима

Відео: Сьогодні

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