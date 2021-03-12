Джима увірвалася в ТОП-5 в спринтерській гонці Кубка світу з біатлону в Чехії

Всього три українки пробилися до тридцятки кращих і виступлять в гонці переслідування

Сьогодні на дев'ятому етапі біатлонного Кубка світу в чеському Нове-Місце пройшов жіночий спринт на 10 км з двома вогневими рубежами. Українка Юлія Джима відмінно провела гонку і посіла п'яте місце. Киянка відстрілялася без промахів і програла 30,5 секунди реактивної переможниці – норвежці Тіріл Екхофф. Лідер загального заліку Кубка світу взяла "золото" навіть з одним штрафним колом.

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Напередодні в чоловічому спринті українці втратили швидкість, а Норвегія і Франція влаштували війну на чеській трасі.

Після другої стрільби Джима була сьомою, правда, з відставанням від лідера в 14,5 сек. На останньому колі Юля обійшла двох суперниць, хоч і дещо втратила в швидкості в порівнянні з призерками.

Юлія Джима / Фото: Getty Images

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Другою стала німкеня Деніз Херрманн (+6,1 сек.), третьою – італійка Доротея Вірер (+10,5 сек.). Обидві дівчини стріляли без промахів.

Із українок до гонки переслідування пробилися Дарина Блашко (26-та, 1 промах) та Анастасія Меркушина (27-ма з чистою стрільбою). На жаль, провальними виявилися результати олімпійських чемпіонок Валентини Семеренко (62-ге місце, 2) і Олени Підгрушної (88-ме, 4).

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Мартен Фуркад стріляє на дивані і дивиться себе по телевізору Відео: Twitter

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