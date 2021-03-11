Українські паралімпійці виграли 29 медалей на Кубку світу в Словенії!

Паралімпійська збірна України завоювала майже три десятки медалей на Кубку світу з лижних гонок та біатлону, який завершився в Словенії.

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В активі наших спортсменів – 29 нагород (6 золотих, 10 срібних і 13 бронзових) і друге місце в командному заліку.

Про це повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України у себе в Facebook.

Перший рядок з 49 медалями посіла Росія, третій з 12 нагородами – США.

ВСЕ МЕДАЛІ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

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Лижні гонки

"Золото": Людмила Ляшенко – 2 (клас стоячи), Олександра Кононова – 1 (клас стоячи)

Людмила Ляшенко – 2 (клас стоячи), Олександра Кононова – 1 (клас стоячи) "Срібло": Олександра Кононова – 2 (клас стоячи), Людмила Ляшенко – 1 (клас стоячи), Ярослав Решетинський – 1 (з ураженням зору)

Олександра Кононова – 2 (клас стоячи), Людмила Ляшенко – 1 (клас стоячи), Ярослав Решетинський – 1 (з ураженням зору) "Бронза": Юлія Батенкова-Бауман – 3 (клас стоячи), Дмитро Суярко – 1 (з ураженням зору), Тарас Радь – 1 (клас сидячи)

Біатлон

"Золото": Людмила Ляшенко – 3 (клас стоячи)

Людмила Ляшенко – 3 (клас стоячи) "Срібло": Тарас Радь – 2 (клас сидячи), Оксана Шишкова – 2 (з ураженням зору), Ірина Буй (стоячи), Юлія Батенкова-Бауман – 1 (клас стоячи)

Тарас Радь – 2 (клас сидячи), Оксана Шишкова – 2 (з ураженням зору), Ірина Буй (стоячи), Юлія Батенкова-Бауман – 1 (клас стоячи) "Бронза": Ярослав Решетинський – 2 (з ураженням зору), Олександра Кононова – 2 (клас стоячи), Юлія Батенкова-Бауман – 1 (клас стоячи), Тарас Радь, Василь Кравчук – 1 (клас сидячи), Оксана Шишкова – 1 (з ураженням зору )

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Фото – Міжнародний паралімпійський комітет, Adrian Stykowski / World Para Snow Sports

Раніше ми писали, що драма про українську спортсменку отримала дві премії на кінофестивалі. Страшна автокатастрофа, здавалося, ставить хрест на надіях Оксани Ботурчук. Дівчина втрачає зір. Але вона не здається і доводить, що у справжньої мрії не буває перешкод.

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