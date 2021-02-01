Драма про українську спортсменку отримала дві премії на кінофестивалі

Приємні новини надійшли з США, де відбувся кінофестиваль Flathead Lake International Cinemafest. Відкривав конкурсну програму український фільм "Пульс" – це спортивна драма заснована на реальних подіях.
Читайте також: П'ять причин чому потрібно подивитися "ЮКІ"
Журі високо оцінило картину і "Пульс" отримав дві премії: кращий фільм і кращий режисер (Юрій Чеботаренко), повідомляє "Громадське".
Про що фільм?
"Пульс" – біографічна спортивна драма про українську легкоатлетку Оксану Ботурчук.
За сюжетом юна спортсменка живе в невеликому містечку і мріє про Олімпійські ігри. Але страшна автокатастрофа, здавалося, ставить хрест на її надіях. Дівчина втрачає зір. Проте вона не здається і доводить, що у справжньої мрії не буває перешкод.
Хто така Ботурчук?
Оксана Бутурчук народилася 12 вересня 1984 року в Нікополі. У дитинстві її сім'я потрапила в ДТП і у дівчинки пропав зір. Згодом, зір частково відновився, але про великий спорт мови і бути не могло. Оксана не здавалася. І добитися своєї мрії допомогли їй паралімпійські змагання.
Ботурчук – чемпіонка Паралімпіади-2008 в бігу на 100 метрів. В її активі також срібні медалі Ігор в Пекіні-2008, Лондона-2012 і Ріо-2016, "бронза" Олімпіади-2012 на дистанціях 100, 200 і 400 метрів.
Трейлер фільму "Пульс"
В українському прокаті "Пульс" вийде навесні 2021 року.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк