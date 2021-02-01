Драма про українську спортсменку отримала дві премії на кінофестивалі

Фільм "Пульс" вийде в прокат вже цієї весни

Приємні новини надійшли з США, де відбувся кінофестиваль Flathead Lake International Cinemafest. Відкривав конкурсну програму український фільм "Пульс" – це спортивна драма заснована на реальних подіях.

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Журі високо оцінило картину і "Пульс" отримав дві премії: кращий фільм і кращий режисер (Юрій Чеботаренко), повідомляє "Громадське".

Про що фільм?

"Пульс" – біографічна спортивна драма про українську легкоатлетку Оксану Ботурчук.

За сюжетом юна спортсменка живе в невеликому містечку і мріє про Олімпійські ігри. Але страшна автокатастрофа, здавалося, ставить хрест на її надіях. Дівчина втрачає зір. Проте вона не здається і доводить, що у справжньої мрії не буває перешкод.

Хто така Ботурчук?

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/ Фото: Getty Images

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Оксана Бутурчук народилася 12 вересня 1984 року в Нікополі. У дитинстві її сім'я потрапила в ДТП і у дівчинки пропав зір. Згодом, зір частково відновився, але про великий спорт мови і бути не могло. Оксана не здавалася. І добитися своєї мрії допомогли їй паралімпійські змагання.

Ботурчук – чемпіонка Паралімпіади-2008 в бігу на 100 метрів. В її активі також срібні медалі Ігор в Пекіні-2008, Лондона-2012 і Ріо-2016, "бронза" Олімпіади-2012 на дистанціях 100, 200 і 400 метрів.

Трейлер фільму "Пульс"

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В українському прокаті "Пульс" вийде навесні 2021 року.

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